DAZN, tra addii e certezze: salutano Borghi e Cattaneo, restano Pardo e Leotta

Ultime calcio - Addii e conferme nella squadra di DAZN verso la prossima stagione. In attesa dell’ultima gara ufficiale della Serie A 2023/24 (il recupero tra Atalanta e Fiorentina del prossimo 2 giugno), nella serata di ieri dopo la 38ª giornata sono arrivati anche due addi all’emittente, al termine della trasmissione Sunday Night Square. Marco Cattaneo e Stefano Borghi hanno infatti annunciato in prima persona il loro addio a DAZN:

DAZN tra addii e certezze

«Se mi concedete due secondi volevo salutare tutti perché io finisco qui la mia esperienza a DAZN, sono stati tre anni molto divertenti grazie a voi e grazie a una redazione che è brillante, moderna, giovane, appassionata e competente. Il vero oro e la grande ricchezza di questa azienda», le parole di Cattaneo in chiusura di trasmissione. «Devo ringraziare e salutare tutti. Sono stati sei anni, in particolare gli ultimi due, pieni di sfide bellissime che mi hanno onorato. Questa in particolare è stata vissuta come in una famiglia, grazie», gli ha fatto eco Borghi. Il telecronista, in particolare, sarebbe pronto a sbarcare a Sky per rinforzare la squadra della pay-tv di Comcast, mentre per Cattaneo (volto anche di Amazon Prime Video per la Champions League nell’ultimo triennio) ancora non ci sono novità sul futuro.