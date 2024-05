Cronache di Spogliatoio - Conte sta parlando con Napoli e Chelsea, ore decisive: l'intesa a breve!

Ultime notizie SSC Napoli - Cronache di Spogliatoio racconta dell'interesse del Chelsea per Antonio Conte, conteso dai Blues e dal club di De Laurentiis:

"Mentre è quasi certa la permanenza di Gasperini a Bergamo (oggi altro incontro che potrebbe risultare decisivo), il Napoli deve combattere con il Chelsea per assicurarsi Conte: l’allenatore sta parlando con i Blues, che ha allenato per 2 stagioni fra il 2016 e il 2018. Sono ore decisive per Conte che sta parlando con Chelsea e Napoli, a breve si capirà con chi troverà l'intesa".