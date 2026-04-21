Como-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita da venerdì: info e prezzi

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Como-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita da venerdì: info e prezzi

Da venerdì saranno disponibili i biglietti per il settore ospiti di Como-Napoli che si giocherà il 2 maggio alle ore 18

Ultime notizie calcio Napoli - Il Como ha comunicato modalità e prezzo dei biglietti, validi per il settore ospiti, dello stadio Giuseppe Sinigaglia per la gara del prossimo 2 maggio 2026 contro il Napoli. Di seguito tutti i dettagli.

Como-Napoli, biglietti settore ospiti

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal Como sul suo sito sui biglietti Como-Napoli relativi al settore ospiti dello stadio Giuseppe Sinigaglia che saranno disponibili on line e presso i punti vendita, sul sito web tickets.comofootball.com: "Per quanto riguarda il Settore Ospiti, la vendita sarà attiva dalle ore 15:00 di venerdì 24 aprile 2026. In accordo con le autorità competenti, l’acquisto sarà riservato ai titolari di Fidelity Card della SSC Napoli non residenti nella regione Campania . Il costo del singolo biglietto è di 45€, comprensivo di diritto di prevendita e commissioni di servizio".

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