Clamoroso Lotito, furia contro Galliani: "Ti sei schierato con Gravina, non te lo perdono!"

Ultime notizie Serie A - Duro sfogo di Claudio Lotito nei confronti di Adriano Galliani, a raccontarlo è Repubblica:

"A quanto pare, le parole del dirigente del Monza nell’audizione sul calcio in Senato non sono andate giù al patron della Lazio, che si è scagliato contro Galliani al termine della presentazione del film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris. Finita la proiezione, Lotito è andato all’attacco: “Ti sei schierato con Gravina, dillo che stai con loro. Anche in commissione oggi lo hai difeso, io non te lo perdono”, ricostruisce Repubblica tramite le parole dei presenti che descrivono un Lotito su tutte le furie mentre Galliani provava a lasciare la sala. A tentare di calmare le acque anche Maurizio Gasparri. Tutto inutile: “Galliani è stato un signore”, racconta chi era lì".