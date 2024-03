Clamoroso: arrivano le multe a chi ha visto le partite in streaming!

Prosegue la battaglia dell'AGCOM contro la pirateria. In arrivo multe fino a 5 mila euro per chi ha visto illegalmente le partite di calcio con siti di streaming e app non autorizzati. Chi le ha trasmesse rischia invece fino a tre anni di carcere, secondo le norme approvate in Parlamento lo scorso luglio.

Serie A in streaming

A svelarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Ultime notizie. I responsabili sono stati individuati grazie a Piracy Shield, la nuova piattaforma digitale fornita dalla Lega Serie A e gestita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. "Misura impopolare ma necessaria - ha detto il commissario Agcom Mas-similiano Capitanio - In troppi fanno business illegalmente, convincendo gli utenti che non ci saranno conseguenze". La pirateria sottrae al calcio ogni anno dai 300 ai 350 milioni di euro.