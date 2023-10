C'è un caso Modric al Real Madrid? Ecco cosa scrive El Mundo sul centrocampista croato:

"Girona-Real Madrid ha evidenziato una situazione nel Madrid. Per la seconda partita consecutiva, Luka Modric è stato lasciato senza giocare un solo minuto. Il croato non è più entrato in campo da quando è stato sostituito all’intervallo del derby di Madrid. Non si è nemmeno riscaldato. In attesa della formazione di Ancelotti a Napoli, anche Ceballos sembra davanti a lui".