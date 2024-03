Caso Juan Jesus, Francesco Acerbi si gioca non solo la credibilità ma anche il suo futuro all’Inter. In caso di offesa confermata e squalifica, infatti, la società nerazzurra potrebbe anche considerare di liberarsene in estate.

Caso Juan Jesus, squalifica ridotta per Acerbi?

Con un contratto in scadenza nel 2025, il difensore - riporta da Milano Calciomercato.com - deve sperare solo di “cavarsela” con un 2-3 giornate di squalifica per condotta lesiva, anche se la portata mediatica dell’evento non induce all’ottimismo.