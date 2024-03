Juan Jesus si aspettava una telefonata da Acerbi: non è arrivato neppure un messaggio

Napoli - Caos totale per il caso di presunto razzismo per il possibile insulto rivolto da Acerbi a Juan Jesus. Nelle prossime ore si deciderà il tutto. Intanto, arrivano retroscena da Il Mattino per quello che è accaduto nelle ultime ore.

Juan Jesus-Acerbi, il retroscena sulla telefonata

Se Acerbi confermerà di non essere razzista anche Juan Jesus non farà marcia indietro. Come raccontato da Il Mattino Juan Jesus anche atteso che potesse arrivare una telefonata di Acerbi in questi giorni, cosa che non è avvenuta. Neppure un messaggio da parte del difensore interista, anche perché adesso non è una situazione semplice. Il calciatore italiano si gioca un pezzo importante della sua carriera: c'è in ballo la squalifica di 10 giornate ma in caso di stop è complicato poter pensare che Spalletti lo possa convocare per gli Europei.