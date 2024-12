Elia Caprile protagonista in Lazio-Napoli! Nella partita di Coppa Italia il portiere napoletano ha parato il rigore a Mattia Zaccagni, confermandosi un para-rigori di grande livello: in carriera tra Serie C, Serie B, Serie A e Coppa Italia sono 5 i rigori parati su 12. Caprile ha parato il rigore a Zaccagni che fin qui aveva segnato 7 rigori su 7 in carriera.