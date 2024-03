Gerarchie Italia, Meret non è più il vice Donnarumma! Europei a rischio? Cosa filtra

Cambiano le gerarchie per la porta in nazionale. Il primo inamovibile resta Gianluigi Donnarumma, ma alle sue spalle qualcosa è mutato a discapito dell’azzurro Alex Meret.

Convocati Italia, Meret non è più il vice Donnarumma

Il portiere del Napoli, infatti, ha perso terreno a favore di Guglielmo Vicario diventato il nuovo vice. E c’è da scommettere - evidenzia Il Mattino oggi in edicola - che un certo peso nella gestione l’abbia avuto Gianluigi Buffon, capo della delegazione della nazionale che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’estremo difensore oggi al Tottenham.

Tuttavia Euro 2024 non è a rischio: nonostante questo cambio, Luciano Spalletti gli ha spiegato che il posto per l'europeo è assicurato.