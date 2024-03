Francesco Acerbi escluso dalla nazionale dopo il caso Juan Jesus. Inizialmente convocato, il difensore dell’Inter ha dovuto far dietrofront e non partirà per la tournée statunitense. E mai prima era accaduto prima che un giocatore lasciasse il ritiro per questioni di razzismo.

Caso Acerbi, Spalletti ascolta i senatori della nazionale

Come svela il Corriere della Sera oggi in edicola, il Ct Luciano Spalletti si è riunito con il capitano Gianluigi Donnarumma, il napoletano Giovanni Di Lorenzo e i senatori interisti.