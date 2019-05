Giovanni Di Lorenzo è un difensore dell'Empoli e della Nazionale italiana. Negli ultimi giorni sembra sempre più vicino a firmare per Società Sportiva Calcio Napoli.

Di Lorenzo, la biografia e le curiosità

Biografia Giovanni Di Lorenzo

Dov'è nato Di Lorenzo?

Giovanni Di Lorenzo è nato in Italia, a Castelnuovo di Garfagnana in provicina di Lucca.

Quanti anni ha Di Lorenzo?

Di Lorenzo è nato il 4 agosto 1993 e ha 25 anni.

Chi è la fidanzata di Giovanni Di Lorenzo?

Di Lorenzo è fidanzato con Clarissa Franchi.

Altezza e peso?

Di Lorenzo è alto 1,87 cm, pesa 83 kg.

Numero di maglia?

Di Lorenzo indossa la maglia numero 2 nell'Empoli .

Contratto Di Lorenzo?

Di Lorenzo ha un contratto con l'Empoli fino al 2022.

Stipendio Di Lorenzo, quanto guadagna?

Giovanni Di Lorenzo ha uno stipendio di 0,3 milioni di euro.

Giovanni Di Lorenzo Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Giovanni Di Lorenzo è di 4 milioni di euro.

Agente Di Lorenzo?

L'agente di Giovanni Di Lorenzo è Mario Giuffredi.

Di Lorenzo, le caratteristiche tecniche

Ad inizio carriera giocava da attaccante, tanto da essere soprannominato "Batigol" dagli amici in onore di Gabriel Omar Batistuta che a Firenze infammava i tifosi viola a suon di gol. Passa poi nelle giovanili della Reggina nel 2009 (diventandone Capitano) su richiesta del presidente Foti, nonostante l'interessamento di Parma ed Udinese. A Reggio inizia la sua scalata nella metà campo difensiva. Inizialmente impiegato come difensore centrale nella difesa a tre, viene poi spostato da mediano nel Cuneo perchè ritenuto "troppo lento" per agire sulla fascia. Torna ad essere impiegato da terzino destro nel Matera, coscacrandosi definitivamente nel ruolo fino a ricoprire lo stesso ruolo nell'Empoli.

Di Lorenzo: la carriera