"Ripudiati ma sempre innamorati", questo lo striscione degli ultras di Curva B all'esterno dell'hotel del Napoli, a Palazzo Caracciolo in via Carbonara. I gruppi organizzati si sono dati appuntamento fuori l'Hotel per caricare la squadra in cerca dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. Entusiasmo alle stelle e bandiere al vento per gli azzurri che saranno scortati dagli ultras fino allo Stadio Maradona.

Clicca sull'allegato per guardare la foto: