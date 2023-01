UFFICIALE - Finisce era Agnelli alla Juve: "Si chiude capitolo durato quasi 13 anni"

"Oggi si chiude un capitolo della Juventus durato quasi 13 anni che oggi facciamo fatica a leggere. Non posso nascondere l'emozione. Il mio lavoro è stato quello di cercare di comprendere il contesto, indicare la direzione strategica della società. Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo in realtà? il calcio fa parte dell'industria dell'intrattenimento, un'industria di 750 miliardi". Lo ha detto Andrea Agnelli, nell'ultima assemblea da lui presieduta. "Faccio un passo indietro, lascerò il consiglio di tutte le società quotate. E' una mia decisione personale, che ho preso d'accordo con John, con cui il rapporto rimane strettissimo, AjaY Banga e Tavares. E' la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca". Lo ha annunciato Andrea Agnelli durante l'assemblea della Juventus.

"Prima di iniziare i lavori ci tenevo a dire che nel corridoio dello spogliatoio ci sono le foto dei capitani fino a Buffon e Chiellini. Negli ultimi giorni abbiamo perso due capitani Ernesto Castano e Gianluca Vialli". Così Andrea Agnelli ha aperto l'assemblea degli azionisti della Juventus, l'ultima da lui presieduta. Agnelli ha chiesto ai soci di alzarsi in piedi e di fare un minuto di silenzio. (ANSA)