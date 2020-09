Udinese, Campoccia: "L'idea diritti tv di ADL è affascinante ed applicabile anche subito: non possiamo restare fermi al 2008" [ESCLUSIVA]

Serie A - Stefano Campoccia, vice-presidente dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Le idee sui diritti tv di De Laurentiis mi affascinano molto, in questo momento in Lega siamo conetrati tutti sotto l'aspetto dei conti economici perché l'effetto Covid si fa sentire. Il mondo della finanza sta guardando con grande attenzione alle aziende calcio. Ho appoggiato sempre De Laurentiis per fare una sorta di canale, o meglio fare un broadcaster: è fattibile sul piano tecnico e legislativo. Il consenso è legato ad una governance che è molto complessa. Oggi anche i broadcaster stanno modificando il loro modo di offrire il prodotto e noi non possiamo restare fermi al 2008".