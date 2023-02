Spalletti sbotta durante la telefonata con Sabatini: il racconto

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, svela cos'è successo in settimana con Luciano Spalletti dopo la querelle a distanza nel post partita di Francoforte-Napoli. Spalletti aveva infatti commentato negativamente, fuorionda su Sky, le dichiarazioni di Sabatini pochi minuti prima a Canale 5 dopo che era tornato a parlare di Totti e Icardi e le questioni con Spalletti:



"Durante la telefonata con Spalletti, parlava soprattutto lui. Era molto preso dalla telefonata. Quando lui parlava io stavo zitto e facevo: "Ehm...ehm...ehm". A un certo punto lui mi ha fatto: "Ehm, ehm, ehm, i' cche?". Io gli ho risposto ridendo: "Se non posso parlare, non posso stare zitto, che devo fare?". Alla fine gli ho detto di farmi dire la penultima cosa, dato che l'ultima l'avrebbe sicuramente voluta dire lui. Gli ho detto che la prossima volta in diretta gli dirò di parlare di un argomento a piacere. Lui mi ha risposto che la prossima volta mi risponderà in diretta e non in fuorionda".