Giubilato: "Con la Lazio ho visto una squadra impaurita. Conte? Me lo terrei stretto"

Le Interviste  
Giubilato: Con la Lazio ho visto una squadra impaurita. Conte? Me lo terrei stretto

Le dichiarazioni di Giubilato

Ultimissime Calcio Napoli - David Giubilato, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. 

Giubilato parla del Napoli di Conte 

Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli contro la Lazio ha accusato ancora il pari di Parma? Mi sembra un po' riduttivo dire solo questo, il Napoli ha giocato malissimo. Ho visto una squadra impaurita, non ha fatto nulla ed è rimasta in balìa degli eventi. Onorare le cinque partite che mancano è necessario, serve rispetto nei confronti dei tifosi e del club che paga i calciatori. Poi si può giocare bene o male, ma onorare è una parola brutta, dovrebbe essere un obbligo dare sempre il massimo. La prestazione generale è stata brutta, non si è salvato nessuno.

I giocatori non possono pensare di essere già in vacanza, a partire da Lukaku. Conte dà sempre il massimo e difende i suoi giocatori, lui riesce sempre ad entrare nella testa delle sue squadre, quindi è strana questa situazione. Lukaku da un mese sta facendo ciò che vuole lui, così non va bene. Il suo atteggiamento potrebbe aver influito in qualche modo anche sull'umore del resto della squadra.

Futuro di Conte? Io me lo terrei stretto, quello che dà lui alla squadra difficilmente lo trovi altrove. Io mi concentrerei sui giocatori, devono dimostrare il loro livello durante tutto l'anno. Cosa dirà ora Conte nello spogliatoio? Mi aspetto una reazione, è il minimo. Non vorrei essere nei panni dei calciatori: si può anche perdere, ma bisogna dare sempre il massimo, già a partire dall'allenamento.

Malagò in FIGC? Io avrei cambiato nomi, avrei preferito un ex grande calciatore come Maldini o Albertini. Malagò è un grandissimo manager, ma avrei preferito un manager più tecnico. La Serie A sceglierà Malagò, ma poi ci sono altre componenti come Serie B, C e Dilettanti che dovranno dire la loro. Spero che Malagò o chi per lui possa fare delle riforme serie, servono i fatti. Non c'è programmazione, non andiamo ai Mondiali da troppo tempo, ma non per sfortuna. I bambini devono divertirsi, non possono essere ingabbiati nella tattica. In passato eravamo più avanti di tutti, ora siamo molto indietro, anche con le strutture".

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