Shomurodov, l'agente a CN24: "Il Napoli il fiore all'occhiello del nuovo calcio italiano, Eldor ci sarà contro gli azzurri. Sul trasferimento a Napoli..."

German Tkachenko, agente dell'attaccante Eldor Shomurodov, appena andato allo Spezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli corre a grandi leve verso il titolo. Ad oggi anche all'estero si ha una concezione diverso del calcio italiano, non c'è più l'etichetta del catenaccio. Il Napoli di Spalletti è il fiore all'occhiello di questo nuovo movimento. E' anche il momento però di fare gli stadi nuovi in Italia. Quest'estate c'erano già offerte per Eldor, ma la Roma non è mai stata sensibile a certe offerte, ci aspettavano un trattamento diverso. Ci siamo stufati ora a gennaio e abbiamo preso una decisione, c'erano tante offerte in Italia, Spagna, Germania e Inghilterra. Abbiamo scelto Spezia per i giusti valori. Non so se giocherà subito col Napoli domenica, fisicamente è pronto per dare un contributo. Non ho sentito Giuntoli per lui in passato, ma i miei partner potrebbero averlo fatto. Non mi esprimo sul fatto che avesse potuto vestire la maglia del Napoli, può affrontarlo però ora con lo Spezia. Vediamo in estate quale sarà il suo futuro, tratteremo tutto nelle tempistiche giuste. Ora vuole solo giocare il più possibile"