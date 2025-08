Sportitalia - Non solo l'Inter, sondaggio Napoli per Lookman! L'Atalanta non chiude: le ultime

Calciomercato Napoli - Situazione sempre più ingarbugliata per Ademola Lookman. Procede il braccio di ferro tra il nigeriano e l'Atalanta, con l'Inter che ha l'accordo con l'attaccante.

Oggi Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha chiarito la situazione Lookman ma il caso è ancora apertissimo. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia si potrebbe presto profilare un'asta di mercato. Il calciatore vuole l’Inter e non si è presentato oggi a Zingonia per gli allenamenti, ma i bergamaschi restano sulla loro posizione. Sul giocatore ci sono di per certo anche Napoli e Atletico Madrid, al momento ferme ai sondaggi: la stessa Atalanta, in via ufficiosa, non disdegna però questi sondaggi ed è in attesa di sviluppi.