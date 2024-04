Scotto: "La protesta civile dei tifosi forse ha dato la scossa. Oggi Napoli in Conference, calendario accessibile"

"Apparizione del #Napoli a Monza: gli azzurri approfittano delle sconfitte di Lazio e Torino e tornano al settimo posto, in zona Europa. Oggi sarebbero in Conference League. Bagliori del bel Napoli visto col Sassuolo e in qualche altra rara partita. La sensazione è che la squadra oggi sia tornata a divertirsi, con un quarto d'ora di gioco e gol spettacolari. La protesta civile dei tifosi e qualche titolare in panchina forse hanno dato la scossa. Per non finire fuori dalle coppe serve continuità, e il calendario rende il posto in Europa accessibile". Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto, post Monza-Napoli 2-4.