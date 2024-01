Ruggiero a CN24: "Inzaghi ritrova Ochoa contro il Napoli, rebus a centrocampo per i granata"

Il collega Mario Ruggiero è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La Salernitana è ultima in classifica e al momento non ci sono movimenti di mercato. L'obiettivo è quello di vendere Dia che attulamente è infortunato, per incassare e spendere sul mercato.

Intanto chiusa l'operazione per Pierozzi che sostituisce Mazzocchi e sarà disponibile contro il Napoli. Viene da 6 mesi in cui ha fiocato poco alla Fiorentina per l'esplosione di Kayode.

Mazzocchi era uno dei capitani della Salernitana degradato da Sosa ed è un episodio che ha lasciato strascichi nel ragazzo. Nelle ultime due gare con i granata è stato professionale nonostante già sapesse che sarebbe andato via.

Paga un po' le colpe di tutta la squadra, ma ha delle qualità importanti e penso che potrà dare un contributo importante al Napoli.

Allarme a centrocampo per Inzaghi che potrebbe arretrare Candreva. Ochoa è ristabilito ed è potrebbe partire titolare mentre in attacco ballottaggio Simy-Ikvuemesi".