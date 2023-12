Pro Patria, il presidente: "Da abbonata juventina avevo provato a portare Gatti a Torino già da tempo"

Patrizia Testa, presidente della Pro Patria, ha parlato a Radio 24 del difensore bianconero Federico Gatti:

"Sono un'abbonata juventina, mi dichiaro subito. La mia fede e la mia volontà potevano far portare Gatti direttamente dalla Pro Patria alla Juventus. Avevo già contattato la dirigenza bianconera, ma poi con il Covid non è andata in porto l'operazione. Non credo che abbia finito di stupire.

Prosegue quindi Testa: "Quello che posso consigliargli, quasi da mamma, è che tenga i piedi per terra e non si faccia irretire dai tanti - troppi - milioni che girano in Serie A. Tanti giocatori si sono rovinati per questo motivo. Altri giocatori che sto segnalando a Giuntoli? Con lui non ho ancora avuto il piacere di parlare, però ho incrociato Manna e Cherubini e gli ho detto 'mi raccomando, venite direttamente da noi la prossima volta e non dal Frosinone. Avrebbero anche pagato meno'".