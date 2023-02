Ex Spezia, Peragine: "Ricordo quando io e Spalletti sfidammo Maradona! Quando lo vide, Luciano rimase folgorato..."

Notizie Napoli calcio - Nicola Peragine, ex giocatore anche dello Spezia, ha condiviso lo spogliatoio bianconero con un giovane Luciano Spalletti. Nel 1988 il Napoli sfidò proprio la formazione ligure in Coppa Italia: gli azzurri vinsero 3-1 con Maradona come sempre protagonista.

Spezia-Napoli intervista Peragine

Peragine oggi vive a Napoli e sta allestendo un bel progetto calcistico alla Sanità con l’ASD Spaccanapoli. Ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: