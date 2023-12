Notizie Calcio Napoli - “Massimo rispetto per Vlahovic e Osimhen, ma mio fratello è stato di un’altra categoria”. Così Nicolas Higuain, fratello-agente dell’ex attaccante del Napoli, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport. L’argentino ha poi risposto al paragone tra il centravanti della Juventus e del Napoli: “Sono diversi, ma in Vlahovic rivedo qualcosa di Gonzalo. Mi piace, in estate ha dimostrato di avere gli attributi. Gli direi una sola cosa: stai tranquillo".