"Mi ha invitato!", De Laurentiis scaramantico: il gesto prima di Napoli-Real Madrid

Il Napoli è pronto a scendere in campo contro il Lecce nella prossima partita di campionato dopo la vittoria per 4-1 con l'Udinese nel turno infrasettimanale di Serie A. Poi ci sarà tempo per il Real Madrid in Champions League con la seconda partita da calendario Champions del girone del Napoli.

Caruso De Laurentiis

Napoli Real Madrid: De Laurentiis fa un gesto scaramantico

Napoli - C'è grande attesa a Napoli per quella che sarà la prossima partita di Champions League che gli azzurri giocheranno in casa la prossima settimana contro il Real Madrid. Mancano pochi giorni ormai e, intanto, vengono fuori dei retroscena davvero importanti che riguardano anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che in questi giorni ha dovuto fare i conti con il caso Osimhen.

Angelo Caruso, Sindaco Castel di Sangro, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli e della sfida col Real Madrid. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ieri sera ho sentito De Laurentiis. Mi ha invitato a Napoli per la sfida col Real Madrid. Mi reputa un portafortuna. A maggior ragione dopo ieri sera visto che abbiamo parlato prima del match con l'Udinese".