Martino: “Turnover eccessivo? La scelta di Spalletti è stata giusta, quando sono entrati i titolari il Napoli è peggiorato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Turnover eccessivo? La scelta di Spalletti è stata giusta, quando sono entrati i titolari il Napoli non è migliorato anzi è peggiorato. Le scelte erano dettate anche da una situazione interpretata dal mister in una certa maniera, oltre al dar spazio a chi aveva avuto meno minuti. Il calcio però a volte ci sorprende anche con cose negative, gli episodi possono cambiare una partita ed è successo ieri: la reazione nel primo tempo c’è stata, forse poteva arrivare un terzo gol ma nel secondo tempo la Cremonese ha riguadagnato campo e fiducia. Non mi è piaciuto l’arbitraggio della Ferrieri Caputi, su Gaetano ci sarebbe stato un rigore e poi c’è stata una serie di falli lasciati passare: penso a Sernicola cacciato solo nei supplementari”