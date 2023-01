Legrottaglie cita addirittura la Bibbia: bordata clamorosa alla Juventus! | VIDEO

Nicola Legrottaglie, ex difensore centrale della Juventus, ha espresso la sua opinione in merito al caso plusvalenze che è costato, per adesso, 15 punti di penalizzazione alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Ecco il pensiero di Legrottaglie, che cita perfino la Bibbia.

"Ho fatto una ricerca mia personale per dare un senso a quello che accade e ho letto cose che mi hanno fatto fare riflessioni. La frase che ho letto è questa (dalla Bibbia, ndr): 'Meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. La bontà è meglio dell'oro e dell'argento'. Ora, la domanda che tutti ci dobbiamo fare è: nove scudetti vinti e poi perdi la reputazione....vale la pena? Hai vinto sul campo e sei stato bravo, per carità. Ma perché hai vinto? Perché molto probabilmente tu con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato, nel prendere giocatori. Ma il sistema che guarda il calcio che fa? Coloro che permettono a certe squadre di fare certe cose, poi vedremo quante, che ci sta a fare? Come mai arriva la Corte Federale a fare questo quando non c'è un arbitro interno a fare certe cose? C'è qualcosa che non mi quadra".

