Lazio, Lotito: "Eravamo partiti per vincere, come qualche squadra del Nord che poi non ha vinto nulla"

Con quali obiettivi partirà la Lazio, che nella stagione appena conclusa ha fallito la qualificazione alle coppe europee, all'inizio del prossimo campionato? Un quesito posto a Claudio Lotito, presidente biancoceleste, a margine della presentazione ufficiale del progetto 'Lazio Academy', avvenuto questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti: "Obiettivi? Gli stessi dello scorso anno. Nella prima fase di campionato abbiamo dimostrato di poterli raggiungere, e poi ci siamo persi. La Lazio era prima in Europa League e poteva andare in finale, come qualche squadra del Nord che è partita per vincere tutto e poi non ha vinto nulla", le parole di Lotito riportate da Lalaziosiamonoi.it.