Juventus, Danilo: "Scudetto il nostro sogno, una vittoria così ci dà morale"

Napoli - Danilo è intervenuto a Dazn nel post partita di Juventus Napoli:

"Questo ci da una spinta morale per la nostra strada. Manca ancora tanto, ma √® importante una vittoria cos√¨, l'avevo detto anche nel primo tempo. Federico Gatti √® un esempio per tutti noi, √® umile e lavora tanto. Oggi ha dimostrato fino alla fine ancora una volta il suo valore. Sono contentissimo per questo feeling, con la nostra gente in casa nostra. Ora pensiamo gi√† alla prossima settimana. I ragazzi lavorano tanto durante la settimana, questo √® merito anche del mister che ci chiede sempre qualcosa in pi√Ļ. Lo scudetto √® un sogno, ma il nostro primo obiettivo √® tornare in Champions League".