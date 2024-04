Juve Stabia, Gerbo: "Contestazione tifosi? Ho vissuto quei momenti e non è facile! Prenderei De Zerbi..."

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista della Juve Stabia Alberto Gerbo, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro l'Empoli e del futuro del club azzurro:

"La contestazione dei tifosi al termine di Empoli-Napoli? Sono momenti che ho vissuto anche io in carriera e non è facile. Il Napoli viene da due anni in cui ha avuto un'organizzazione tecnico-tattica eccellente, andandola a toccare è come se si dovesse ripartire da zero. Bisogna creare un gruppo che sia davvero squadra e che abbia quell'orgoglio che serve per lottare di più e ricercare maggiormente le giocate individuali.

Allenatore ideale per l'anno prossimo? Io faccio il nome di De Zerbi, che ho avuto personalmente a Foggia ed è un grande tecnico. In questo modo si eviterebbe anche di dibattere sulla questione della difesa a tre o a quattro, ormai siamo nel 2024 e su questo non ci si dovrebbe più soffermare. Lui è un allenatore aggiornato, che studia molto e che propone cose nuove. Riesce a tirare fuori il meglio da ogni calciatore.

Quanto conta l'allenatore in una squadra? Per me anche il 50%. Durante una gara, quando si è in difficoltà, non contano solo le qualità tecniche ma anche l'organizzazione per superare le difficoltà. Inoltre è importante a livello motivazionale e di spogliatoio, sa tirare fuori il meglio da ogni elemento e a unire tutto il collettivo".