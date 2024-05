Rinnovo Kvaratskhelia, Gazzetta annuncia: fissata la data per l'incontro ADL-agente! Contratto e clausola, tutte le cifre

Calciomercato Napoli. Ancora qualche giorno e tutto sarà più chiaro per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana che Napoli che De Laurentiis vuole mettere al centro del progetto di ripartenza partenopea.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, le cifre

Come rirportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron De Laurentiis e l'agente di Kvaratskhelia si vedranno tra poco più di una settimana, a campionato finito, provare a gettare le basi definitive per il rinnovo. Sul giocatore c'è il forte pressing di PSG e Barcellona, con i parigini avanti perchè in grado di muovere maggiori somme di denaro, ma lo stesso De Laurentiis ha ribadito che non si siederà a trattare per somme inferiori a tre cifre nell'ordine di milioni.

La volontà è quella di trovare un accordo per il rinnovo, mediando tra la richiesta di 5 milioni dell'entourage di Kvaratskhelia ed i 4 con diversi bonus legati a risultati di squadra ed individuali offerti dal Napoli. La nuova scadenza, prosegue La Gazzetta, sarebbe fissata al 2028 e prevede anche l'inserimento di una clausola con importo simile a quella attuale di Osimhen.