Il Giorno, Carcano a CN24: "A D'Amico l'interesse del Napoli può solo far piacere, dubito concluda già quest'anno il suo ciclo a Bergamo"

Fabrizio Carcano de Il Giorno è intervenuto sulle ultime da Bergamo a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Credo che D'Amico non si muova da Bergamo, è arrivato da due anni all'Atalanta e vuole continuare questo ciclo che potrebbe anche chiudersi il prossimo anno in base a quello che accadrà con Gasperini. Al momento mi aspetto ch resti, nonostante le voci sulla piazza come Napoli possono solo che far piacere. I big dell'Atalanta piacciono tanto al Napoli e anche ad altri club in Italia, ma penso che in Premier League sono sempre più avanti".