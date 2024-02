Hamsik su Osimhen: "E' uno col sangue napoletano, il Napoli troverà un sostituto all'altezza al suo addio"

Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik ai colleghi di Sky Sport che ha parlato anche di Osimhen:

"Osimhen √® uno dei pi√Ļ forti che c'√® in giro, fisicamente, tatticamente e con la voglia di fare gol, √® uno con il sangue napoletano. Sente la partita. Pu√≤ dispiacere se va via, ma il calcio di oggi √® atto di tanti movimenti e tante richieste. Non √® facile tenere i grandi campioni, ma la storia del Napoli √® chiara, ha sempre avuto centravanti incredibili. Spero resti, ma il Napoli trover√† un sostituto all'altezza".