Graziani: "Mi preoccupava non veder più sorridere Kvaratskhelia"

Francesco Graziani è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E’ tornato Kvaratskhelia, mi preoccupava il fatto di non vederlo più sorridere. Non mi ha stupito la prestazione di ieri del Napoli, mi stupiva il Napoli visto fino alla gara vinta con l’Udinese. Ci sta che il rapporto che hai un con tecnico non puoi averlo anche con gli altri. Adesso ho l’impressione che Garcia e la squadra abbiano trovato un punto di incontro”.