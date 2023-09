Di Lorenzo a Dazn: "Umore non dei migliori, ma il gruppo è unito e vogliamo vincere! Sfoghi Osimhen e Kvara? Ora non servono, ne parleremo nello spogliatoio"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Umore dello spogliatoio? Non siamo contenti del risultato, quindi non è dei migliori. Ci tenevamo perchè volevamo tornare alla vittoria in campionato, non c'è però troppo tempo per pensare a questa partita perchè tra tre giorni già ne abbiamo un'altra".

Dobbiamo migliorare nella gestione della partita e di vari aspetti della gara. Dovremo lavorare per avere continuità nell'arco di tutti i 90', qualche volta questa cosa ci manca e dobbiamo migliorare il prima possibile".

Sugli sfoghi di Kvara ed Osimhen: "Sono cose che gestiamo dentro lo spogliatoio. E' un momento dove le cose non stanno andoando bene e questo risalta ancora di più. Domani ne parleremo nello spogliatoio. In questi momenti non servono questi atteggiamenti, dobbiamo restare uiti e focalizzati sugli obiettivi. Parleremo tra di noi, insieme al mister, per migliorare questa situazione che non ci piace. La vittoria manca da troppo e non ci piace stare lì dietro, quindi parleremo tra di noi per trovare una soluzione e per tornare a vincere.

Resettare dopo l’anno scorso? Noi già lo abbiamo fatto, è più una cosa di voi giornalisti che guardate all’anno scorso. Questo è un nuovo corso, con un nuovo allenatore, ma il gruppo è unito e lavoreremo insieme per uscire da questa situazione”.

Su Kvaratskhelia: “E’ dispiaciuto come il resto del gruppo, perché volevamo vincere. Certamente gli manca il gol, ma è super concentrato per fare sempre meglio e lavoreremo tutti sodo per superare questo momento”.