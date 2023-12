Del Genio: "Kim grande giocatore, ma non vale 30 punti: si poteva faticare anche con lui e Spalletti"

Ai microfoni di Sunday Sport, su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Paolo Del Genio:

"Diciassette punti in meno del Napoli rispetto alla scorsa stagione? Un disastro. La Juventus finì a 18 punti, poi 28 per la penalizzazione dagli azzurri, oggi è 12 punti avanti. 30 punti di differenza inspiegabili, perché non si possono spiegare con il non mercato della Juve e con Kim che è andato via dal Napoli. Kim è un grande calciatore ma non vale 30 punti, il Bayern Monaco ha perso 5-1 con l’Eintracht Francoforte con il coreano titolare. Anche lui ha beneficiato dalla stagione perfetta del Napoli l’anno scorso. Credo che con Spalletti si poteva lo stesso peggiorare, ma non con questo clamoroso passo indietro ".