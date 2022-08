De Maggio: "Meret meglio di Navas: ho litigato per difendere Alex da certe critiche pesanti"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Alex Meret è un calciatore di grande qualità anche se ha tanti denigratori in questo momento. Per me non ha colpe sul goal del Maiorca perché è Mario Rui, alzando la gamba, a ostacolarlo. Devo essere onesto: a me Navas non piace, non mi fa impazzire. Gli preferisco Alex Meret. Ho anche litigato con diversi giornalisti presenti in quel di Castel di Sangro per difenderlo da certe pesanti critiche"