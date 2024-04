Ultime notizie Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello, è intervenuto il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Fuori da Castel Volturno? Le vie del Signore sono infinite.

Andiamo in Europa? Non mi va di parlare di calcio, dobbiamo essere signorilmente capaci di non penalizzare gli altri colleghi. Quando sarà il momento di parlare di calcio, lo faremo”.