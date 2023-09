Cassano shock: "De Laurentiis è indegno, ha fatto una roba schifosa con Osimhen!" | VIDEO

Antonio Cassano attacca furiosamente Aurelio De Laurentiis durante la puntata di venerdì 29 settebre della Bobo Tv. L'ex attaccante si scaglia contro il presidente del Napoli in relazione alla questione Osimhen:

"Il comportamento di De Laurentiis è indegno. In 41 anni di vita non ho mai visto una società che prende per il c*lo il suo giocatore migliore. Poi fa un intervento dove dice che non volevano offendere, senza chiedere scusa. Un comportamento indegno, se Osimhen va via a parametro zero sono contento, così De Laurentiis prende una inc*lata pazzesca. Il comportamento avuto in questi giorni nei confronti di questo giocatore è indegno, una roba schifosa".