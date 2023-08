Carmine Martino: "Mercato? Per il centrocampo faccio due nomi"

Notizie Calcio Napoli – Il collega e radiocronista Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Sassuolo? Berardi ormai rimarrà li dopo tanti anni. Questi ultimi giorni di mercato possono riservare sorprese, bisogna stare attenti perché non si sa mai cosa può succedere domani. Il Napoli ha perso una grande possibilità con Veiga, perdendo una parte del vantaggio che aveva sulle altre. Ha la squadra titolare a disposizione e in questo contesto si andava ad inserire un altro potenziale campione, il club ha perso su questo e mi è dispiaciuto perché a marzo mi era arrivata la soffiata che il Napoli aveva chiesto di Veiga, l’ho seguito e sembrava molto forte. Laurienté? Il nome ricorreva spesso in orbita Napoli poi è stato messo da parte, ora ci sono altri prospetti ma secondo me i partenopei continueranno a seguirlo.

Domani mi aspetto una grande prestazione di Maxime Lopez che potrebbe giocare la partita della vita, i tifosi faranno gli scongiuri. Penso che sul mercato un colpo in extremis potrebbe arrivare. Amrabat potrebbe fare al caso del Napoli, bisogna tenere conto anche della coppa d’Africa. Penso che gli azzurri potrebbero chiudere per Lo Celso, pur di darlo anche in prestito il Tottenham potrebbe accettare un’offerta degli azzurri. Punto sull’argentino invece che su Amrabat ma magari succede il contrario”.