Massimo Caputi, giornalista, commenta su Twitter la partita pareggiata 1-1 dal Napoli contro il Torino:

"Il forcing finale e Kvaratskhelia ispirato non bastano al Napoli per ottenere la 3° vittoria consecutiva. Al Torino in emergenza a centrocampo il merito di trovare subito il pari con una rovesciata di Sanabria. Proteste azzure per un intervento in area su Osimhen"