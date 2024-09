Alessandro Buongiorno si racconta ai canali ufficiale della SSC Napoli nella rubrica #FromTheWorldToNapoli:

"Conosco qualche parola in napoletano perchè i miei nonni sono campani: la prima cosa che ho imparato è 'Amma fatica'' e lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Quando sono arrivato in aeroporto c'è stato un ritardo incredibile: ho sentito due signori che dicevano che 'più scura della notte non poteva venire'".