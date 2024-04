Brescianini, l'ex allenatore: "Può fare anche tre ruoli, lo seguivo da tempo e ha una dote valida"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Cosenza Davide Dionigi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Brescianini? Marco era un giocatore che cercavamo ai tempi del Cosenza, uno che potesse ricoprire più ruoli: lo usavo in una mediana a due, da mezz’ala e da finto trequartista. Lui è uno cresciuto nel Milan, lo seguivo da tempo e fu una delle mie prime richieste alla società: ero convinto dei suoi mezzi, era un talento ancora inespresso. Quando arrivò, fece una gran stagione anche dopo la mia partenza. Marco è un ragazzo silenzioso che si applica, è presente e ha un fisico imponente: pur avendo fisicità, ha ottima mobilità ed un gran sinistro tecnicamente valido. Poi è migliorato molto l’anno scorso nel rendere più veloce la sua fisicità, sembra macchinoso ma non lo è. Giocando con continuità è uscito fuori, gli serviva ed è un profilo con un ottimo futuro. Non so se sia da Napoli, ma quest’anno al Frosinone ha dimostrato di poter essere un bel colpo. Un paragone? Marco abbina tutte e due le frasi, può ricoprire più ruoli: play davanti alla difesa? Lo può fare, è uno duttile e utile per ogni allenatore. Io tante volte lo alzavo fra le linee dei trequartisti, nonostante la sua fisicità”