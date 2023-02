Botta e risposta tra Telese e Cruciani: "Sei uno juventino mascherato! Non capisci un c***o"

Botta e risposta tra Luca telese e Giuseppe Cruciani durante la trasmissione "Tutti convocati" in onda su Radio24. Telese dice su Cruciani: "È uno juventino mascherato, un pervertito, un trasvestito".

Pronta la risposta di Cruciani: "Io sono fieramente laziale. Non mi rompere le balle. Telese è incredibile. È la persona sul calcio più giustizialista che c’è. Per lui la Juve andrebbe radiata a prescindere dalle prove, dalle sentenze. Prende una intercettazione e la valuta come una prova inoppugnabile, inattaccabile. Prende i giornali e fa carta straccia della Juventus. Per lui la Juventus dovrebbe essere eliminata. Non capisce un c***o diciamoci la verità, questo è il punto. La Giustizia Sportiva? Fa schifo, è un orrore. Un orrore giuridico e lo sai pure te, ma te ne fotti perché sei anti juventino"