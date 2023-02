Benitez: "Quando ero al Real Madrid non ci hanno lasciato vincere"

Rafa Benitez ha rilasciato una intervista a Cadena Ser in cui ha parlato della parentesi Real Madrid:

"Quando ero al Real Madrid non ci hanno lasciato vincere. Non ci hanno fatto vincere. Eravamo primi in Champions League. In Coppa ci hanno eliminato per un errore amministrativo con Chéryshev. Poi sembrava che fosse colpa mia perché non c’ero più. La squadra era fisicamente superiore alle rivali. Quando sono partito ero a due punti dal Barcellona con una partita in meno. Due mesi dopo erano a 12 punti dal Barça"