Atalanta, Gasperini: "Coppa Italia? Campionato più importante vista la classifica che si è creata"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalasnta, ha commentato ai microfoni ufficiali della Dea il successo ottenuto con la Sampdoria per 2-0:

"Bella vittoria, sono contento. Siamo in un buon momento, non era facile perché la Samp ha difeso bene. Nonostante la classifica la Samp ha ottimi giocatori, non è una buona stagione per loro ma la serie A è difficile. Il girone di ritorno sarà molto più equilibrato".