Andrea Dossena: "Mario Rui? Se si vuole vincere è giusto valutare altri profili. Ricordo quando arrivò Mazzarri a Napoli..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Dossena, ex Napoli:

“Nel passaggio da Donadoni a Mazzarri capii che c'era un'ottima occasione per venire a Napoli e non mi sono mai pentito della mia scelta. Iniziammo un'ottima risalita che ha settato le basi per gli anni successivi verso l'Europa che conta. Di tempo ce n'è, i punti ci sono: tutto sta a vedere che Napoli vuole diventare, se quello della Juventus o quello delle ultime dieci partite che aveva un andamento da retrocessione. Porsi un obiettivo potrebbe essere utile per viverla con grinta. E' un'anomalia che il Napoli si trova dov'è in questo momento in classifica. Ogni allenatore porta le sue idee, Gattuso è stato bravo a tornare ad uno schema di gioco dove i vari tasselli andavano al proprio posto. Prima davanti il play davanti la difesa non c'era, quindi con l'acquisto di un giocatore e il ritorno ad un modulo adatto agli altri, si è avuto uno scossone. Ci sono ancora problemi fuori dal campo che vanno al più presto risolti. Mario Rui? Dall'infortunio di Ghoulam è sempre stato chiamato in causa e si è sempre mostrato pronto. Ha fatto prestazioni buone ed altre meno buone, ma è affidabile. Se si vuole fare una squadra per vincere lo scudetto e puntare in alto, è giusto valutare altri profili".