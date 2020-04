Ancelotti: "Non importa quando si riprende, l'importante è che lo si faccia contemporaneamente. Condizione? Ci alleneremo giocando"

Ultime notizie calcio. Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli attualmente all'Everton, ha rilasciato alcune considerazioni ai microfoni de L'Equipe:

"Vedremo cosa uscirà fuori dalla riunione. Uno degli aspetti importanti è che tutti i club riprendano contemporaneamente, che non ci siano disparità, che nessuno abbia un vantaggio sugli altri. Posteriormente, non importa il tempo di interruzione. I giocatori di oggi possono riprendersi fisicamente in 15 giorni".

È il più lungo stop del calcio contemporaneo:

"È molto, però un giocatore non ha alcun problema a disputare una partita dopo sette-otto settimane di riposo. Ovviamente non sarà al 100% una volta tornato, però ha la capacità di giocare, non ho dubbi. Tutte le squadre saranno nelle stesse condizioni fisiche. Ci alleneremo giocando".

Sulle porte chiuse:

"Non importa quando si riparte. Prima bisogna assicurarsi che tutto sia sicuro e tutti siano protetti. I giocatori sicuramente, ma anche le persone che lavorano attorno alla partita come i giornalisti, la sicurezza... Giocare a porte chiuse non è il massimo per il calcio ma se è necessario per garantire la sicurezza di tutti può essere un'opzione".