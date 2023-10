Lindstrom a CN24: "Voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio: non vedo l’ora di tornare ad allenarmi" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Jesper Lindstrom ha rilasciato un'intervista in esclusiva a CalcioNapoli24 al termine di San Marino-Danimarca, gara che ha visto la qualificazione ai prossimi Europei della nazionale danese, in cui ha giocato da titolare l'attaccante del Napoli.

Quando riusciremo a vedere il vero Lindstrom a Napoli?

"Non lo so. Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco all’Italia. Ma sono pronto e non vedo l’ora di tornarci adesso e allenarmi e prepararmi, perché io, beh, io amo giocare a calcio e mi piace stare a Napoli. E voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio. Quindi, non vedo l’ora di tornare!"