Lindstrom: "Napoli, abbiamo bisogno di vittorie per rialzarci! Mi è servito tempo per adattarmi, ma amo città, tifosi e squadra! Su Garcia..." | ESCLUSIVA

Ultime notizie SSC Napoli - Jesper Lindstrom ha rilasciato un'intervista in esclusiva a CalcioNapoli24 al termine di San Marino-Danimarca, gara che ha visto la qualificazione ai prossimi Europei della nazionale danese, in cui ha giocato da titolare l'attaccante del Napoli.

Jesper Lindstrom s'è concesso ad alcune domande sul primo approccio col mondo SSC Napoli, lui che è arrivato dall'Eintracht Francoforte nella scorsa sessione estiva di calciomercato. E dopo il match vinto con la Danimarca, Jesper Lindstrom ha parlato così nell'intervista esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

Se non visualizzi il video, clicca qui per guardarlo direttamente su Youtube.

Questo invece il testuale dell'intervista di Jesper Lindstrom a CalcioNapoli24:

Quando riusciremo a vedere il vero Lindstrom a Napoli?

"Non lo so. Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco all’Italia. Ma sono pronto e non vedo l’ora di tornarci adesso e allenarmi e prepararmi, perché io, beh, io amo giocare a calcio e mi piace stare a Napoli. E voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio. Quindi, non vedo l’ora di tornare!".